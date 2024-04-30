مايا مرسي تستقبل قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك للاطلاع على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 03:31 مساءً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي ، رئيسة المجلس القومي للمرأة،في مقر المجلس ، السيدة ميريلا بيشيروفيتش، قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، التي تزور مصر حالياً، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

حيث تفقدت معرض لمنتجات الحرف التراثية التي تم انتاجها بأيادي سيدات مصريات، كما تفقدت مكتب شكاوى المرأة، للتعرف على طبيعة عمله وكيفية تلقي شكاوى السيدات والتعامل معها.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة ميريلا بيشيروفيتش بمقر المجلس ، مستعرضة جهود مصر في مجال تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التي أعدتها مصر وتعد الدولة الأولى في العالم العربي التى أجرتها ، لافتة إلي إقرار الدولة العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات ، وأوضحت دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المعنفات .

وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى دور المجلس في التوعية بمختلف قضايا المرأة عبر حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية ، وأكدت أيضا على أهمية دور الدراما في رفع الوعي بالمجتمع وتسليط الضوء علي قضايا المرأة، مشيرة إلى المسلسل الكرتونى " نورة" الذى اطلقه المجلس ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ، بهدف توعية الفتيات بمختلف القضايا الهامة.

كما أشارت إلى مشروع مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة" والذي يأتي في ضوء برنامج الشمول المالي للمرأة ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا .

وأشادت السيدة ميريلا بيشيروفيتش قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للعمل على تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف.

وعبرت السيدة ميريلا بيشيروفيتش عن اهتمامها بالاستفادة من تجربة وخبرة المجلس القومي للمرأة في ملف تمكين المرأة وحمايتها ، ونقل تجربة مكتب شكاوى المرأة لبلدها .

وفي ذات السياق، قامت الدكتورة مايا مرسي بمرافقة السيدة قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك خلال زيارتها لمستشفى الأطفال 75375 ، وكان في استقبالهما الاطفال المصابين بالسرطان والذين يتلقون العلاج بالمستشفى حيث قدموا لها الورود ، ثم تفقدتا أقسام المستشفى ،وغرفة العلاج بالفن، حيث أشادت قرينة رئيس البوسنة والهرسك بهذا الصرح والفريق الطبي المتميز الذي يقوم بمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان بالمجان، واجراء الأبحاث المتقدمة في هذا الصدد.