رئيس الوزراء: مصر قدمت حزمة حوافز وتسهيلات لتعزيز دور القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 03:32 مساءً - انطلقت منذ قليل منتدى الأعمال البيلاروسى - المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الأزمات التى يمر بها العالم تؤكد ضرورى تفعيل دور القطاع الخاص، ويجب على الحكومات توفير سبل تعزيز هذه الشراكة.

وقال أن تحفيز الاستثمار المشترك يعد أولوية قصوى بين مصر وبيلاروسيا، موضحا أن الحكومة قامت بتقديم حزمة من الحوافز والاستثمارات لمناخ الأعمال.

ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص فى البلدين لاستغلال الفرص فى ضوء ما تقدمه الدولة المصرية من حوافز للقطاع الخاص.

وقال: "نتطلع لمضاعفة أرقام التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا"، مشيدا بأعمال الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين مصر وبيلاروسيا.

وقال رئيس الوزراء خلال أعمال منتدى الأعمال البيلاروسي- المصرى، أن مصر قدمت حزمة من الحوافز والتسهيلات لتعزيز المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص فى البلدين لدراسة إمكانية الفرص المتاحة للاستثمار.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد سمير ، وزير الصناعة ، أن الحكومة المصرية بذلت جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص.

وأكد على منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر المحلى والأجنبي، موضحا أن مصر وبيلاروسيا لديهم العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين .

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة التى عقدت بين البلدين مهدت الطريق لرجال الأعمال فى البلدين نجو مزيد من التعاون .

ومن جانبه دعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ، لفتح خط طيران مباشر بين مصر وبيلاروسيا .

وعقد اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة