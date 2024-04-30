رئيس وزراء بيلاروس: مصر تلعب دورا محوريا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:32 مساءً - أكد رئيس وزراء بيلاروس رومان جولوفتشينكو العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن مصر شريك قديم وتاريخي لجمهورية بيلاروس، سياسيًا وتجاريًا واقتصاديًا، وتلعب دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء بيلاروس، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأشاد جولوفتشينكو بالتجربة المصرية التنموية، موجها الشكر للجانب المصري على الاستضافة والتنظيم الرائع لهذه الفعالية، موضحا أنه يجري حاليا عملية إحياء كبيرة لديناميكيات ووتيرة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا.

ونوه بما يبذله الطرفان من جهود غير عادية لزيادة التبادل التجاري من خلال العمل المشترك الذي تقوم به الدوائر الحكومية ودوائر رجال الأعمال في البلدين، مبينا أنه يتم تصدير المنتجات المصرية للسوق البيلاروسية، خاصةً الأدوية ومستحضرات التجميل والنسيج والفواكه والخضراوات، وغيرها من المنتجات، فيما يتم تصدير عدد من المنتجات البيلاروسية إلى مصر، مثل: الجرارات الزراعية، والسيارات، والصناعات المعدنية، والآلات الزراعية والكيماويات والورق، والعديد من المنتجات الأخرى.

وأعرب عن تطلعه لزيادة عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بينهما، وتحقيق المنفعة المتبادلة، لافتا إلى أن حكومة بيلاروس تعمل الآن على تذليل كل العقبات أمام هذا الهدف، سواء في التعاملات أو الحسابات البنكية والتجارية والتحويلات وغيرها.

وأضاف: "أولينا عناية بالغة لمسألة تذليل العقبات أمام الاستثمارات خلال جلسة المفاوضات مع الجانب المصري"، مؤكدا ثقته في الاهتمام الكبير بالتعاون المشترك بين مصر وبيلاروس.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس وزراء بيلاروس الدعوة لرجال الأعمال من البلدين لاستغلال الفرص التجارية الواعدة، خاصةً في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستحداث وتعديل التشريعات لحماية الاستثمارات والإصلاحات الكبيرة في السوق المصرية.