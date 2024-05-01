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أحمد جودة - القاهرة - استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال

استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال.. في يوم شم النسيم، تزداد الفرحة والبهجة بين الأهل والأصدقاء، حيث يتجمعون للاحتفال بتقاليد الطعام والتجارب الشهية. تعد هذه المناسبة فرصة لتذوق وتجربة مختلف الأطعمة التقليدية والمبتكرة. في هذا المقال، سنتعرف على بعض أبرز مأكولات شم النسيم لعام 2024 ونستمتع بجمال التنوع الغذائي في هذا اليوم الاحتفالي المميز.

موعد شم النسيم 2024

استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال

يأتي موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

يذكر أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.



إليك قائمة بأبرز مأكولات شم النسيم:-

1- فسيخ: سمك مملح مصري تقليدي يتم تناوله بشكل شائع في هذا اليوم.

2- بصل وطماطم وجبنة رومي: يعتبر تناول هذه الوجبة مع خبز العيش العربي جزءًا من تقاليد شم النسيم.

3- بيض ملون: تقوم العائلات بتلوين البيض وتنظيم مسابقات للأطفال لتزيينه.

4- خضار مختلفة مسلوقة: مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطس المسلوقة.

5- الرنجة: حلوى مصرية تقليدية مصنوعة من السمسم والعسل.

هذه بعض الأمثلة الشائعة، وقد تختلف الأطباق باختلاف الثقافات والتقاليد الإقليمية.