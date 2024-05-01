أخبار مصرية

الشيخ على أبو فريج: سيناء تعيش عصرها الذهبى والرئيس السيسى أنهى عزلتها

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد علي أبو فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، أن سيناء تعيش عصرها الذهبي وكانت سيناء بلد معزولة عن الوادي وبما فعله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مشروعات أنهى عزلة سيناء بـ4 أنفاق تدخل سيناء في دقائق، موضحا أن المشروعات القومية ربطت سيناء بمصر وحققت الامن القومي المصري.

 

 

 

وأوضح علي أبو فريج، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الارهاب كان مؤامرة كبيرة واستقطاع سيناء من عمق مصر، مؤكدا أن سيناء لها اهمية خاصة لحفظ الأمن القومي المصري وهي بوابة يأتي منها الخطر  عبر التاريخ ويخرج منها أيضا.

 

واستكمل: "في تلاحم بين القوات المسلحة وقبائل سيناء وده مكننا من الاحتفال بمدينة جديدة في وسط سيناء وهي مدينة السيسي وده له معنى ووسط سيناء هي العمق الاستراتيجي لمصر وفكرة بناء مدينة جديدة قرب الحدود أننا نقول أننا موجودين ولن نفرط في الارض وما زالت التنمية مستمرة".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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