ممثل مجموعة هايير العالمية يهدى الرئيس السيسى هدية تذكارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً -

قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة هاير العالمية تشاو يانج، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الشركة العملاق في مدينة العاشر من رمضان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، مضيفًا:"هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

ويحتفل العمال حول العالم فى الأول من مايو من كل عام، بعيد العمال والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".