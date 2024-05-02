رئيس اتحاد عمال مصر: جيش مصر أنقذ كيان الدولة من قوى الشر والظلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً - قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إنه لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء فتحية لجيش مصر العظيم الذى أنقذ كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام، وأوجه التحية لرجال الشرطة البواسل الذين دافعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام بين ربوعه.

أضاف رئيس اتحاد عمال مصر، خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عمال مصر يقفون خلفكم صفقا واحدا مؤيدين لموقف مصر الثابت والدعم للشعب الفلسطيني بكل الصور وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه ويرفضون في الوقت ذاته الممارسات الوحشية وأعمال الإبادة الجماعية لهذا الشعب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، مضيفًا:"هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

ويحتفل العمال حول العالم فى الأول من مايو من كل عام، بعيد العمال والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".