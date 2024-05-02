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مصر تستسضيف لقاء بوركينا فاسو 7 يونيو وتواجه غينيا يوم 10 في تصفيات كأس العالم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 03:32 مساءً - تلقى إتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي  لكرة القدم-  بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو بالقاهرة في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

 

بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم ١٠ بملعب الأخير .

 

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى  التي يحدد خلالها الاتحاد  الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي،  مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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