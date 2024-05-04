نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدنيا ربيع والجو بديع".. موعد إجازة شم النسيم 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الدنيا ربيع والجو بديع".. موعد إجازة شم النسيم 2024

"الدنيا ربيع والجو بديع".. موعد إجازة شم النسيم 2024.. شم النسيم هو احتفال تقليدي يحتفل به الناس في مصر والعالم العربي في يوم 6 من شهر أبريل. يعتبر هذا اليوم فرصة مثالية للاحتفال بقدوم فصل الربيع والاجتماع مع العائلة والأصدقاء. يخرج الناس في هذا اليوم إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع وسط الطبيعة والهواء النقي، مع الاستمتاع بالأوقات السعيدة والمحادثات الودية.

شم النسيم 2024

تتميز احتفالات شم النسيم بعدة عادات وتقاليد، منها الطعام الشعبي الذي يشمل الفسيخ والرنجة والبيض الملون والبسكويت، كما يتم تنظيم الألعاب التقليدية مثل لعبة الطواحين ولعبة السلة وغيرها، وهذا يضيف مزيدًا من الفرح والمرح للأجواء.

"الدنيا ربيع والجو بديع".. موعد إجازة شم النسيم 2024

كما يعتبر شم النسيم فرصة للتواصل مع الطبيعة واستنشاق الهواء النقي والنسيم العليل، مما يعزز الشعور بالانتعاش والنشاط، كذلك تعتبر هذه الفعالية تجسيدًا لروح التراث والتقاليد التي تربط الأجيال ببعضها البعض وتجعلها تحتفظ بتراثها الثقافي عبر الأجيال.

وتحل إجازة عيد شم النسيم الرسمية في الدولة يوم الأحد 5 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024، كما من القرر أن يكون يوم الإثنين 6 من نفس الشهر إجازة رسمية بمناسبة.

عيد شم النسيم كان مناسبة مهمة لدى قدماء المصريين، حيث كانوا يحتفلون به كرمز لبداية الربيع وانتعاش الحياة بعد فترة الشتاء، وكانت هذه المناسبة تعبر عن تجديد الحياة والخصوبة، وكانت تحتفل بها العائلات بالتجمع والاحتفال.

وخلال عيد شم النسيم، كانت العائلات تقوم بنشاطات متعددة، بما في ذلك الخروج إلى الحقول لقضاء وقت ممتع والتنزه وجمع الزهور والنباتات البرية، وكانوا يقومون أيضًا بإعداد وتناول الطعام الخاص بهذه المناسبة، مثل الأسماك المملحة والبيض والخبز والخضروات الموسمية.

يعتقد المصريون القدماء أن لهذا العيد قوة خاصة في تحقيق الحماية من الأمراض والشر، ولذلك كانوا يقومون ببعض الطقوس الخاصة بهذا اليوم، مثل تعليق الأسماك المملحة في المنازل للحفاظ على الحظ وصحة الأسرة.

وكان لعيد شم النسيم دلالات دينية أيضًا، حيث كان يعتبر فترة للاحتفال بالعديد من الآلهة المصرية القديمة، مثل آتون وأوزوريس وبسيد، وكانت تُعقد العديد من الطقوس الدينية والاحتفالات في هذا اليوم.