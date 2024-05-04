سام مرسي يقود إبسويتش تاون للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 05:26 مساءً - تأهل فريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري سام مرسي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بعد غياب 22 عامًا، بعد الفوز على هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 45 من منافسات دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

سيطر فريق إبسويتش تاون على مجريات الأمور أمام هيديرسفيلد تاون، وكان الأخطر طوال أحداث اللقاء.

تقدم ويس بيرنز لصالح فريق إبسويتش تاون أمام هيديرسفيلد، في الدقيقة 27 من عمر أحداث الشوط الأول للمباراة.

ثم أضاف أوماري هوتشينسون؛ الهدف الثاني لفريق إبسويتش تاون داخل شباك هيديرسفيلد، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وشارك المصري سام مرسي مع إبسويتش تاون في مباراة الصعود كاملة اليوم، أمام هيديرسفيلد الضيوف اليوم.

إستمرت المباراة على نتيجتها حتي صافرة النهاية بفوز إبسويتش تاون 2-0 على هيديرسفيلد والتأهل إلي الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذة النتيجة، يرفع فريق إبسويتش تاون رصيده للنقطة 96 في وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي الإنجليزي تشامبيونشيب، ويتأهل رسميًا إلي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة ليستر سيتي، فيما يتجمد رصيد هيديرسفيلد عند النقطة 45 في المركز الـ 23.