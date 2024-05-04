وزارة الهجرة تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد برغوت، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المقر، نيابة عنها، للمشاركة في احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، والذي أقيم في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة في محافظة القاهرة.

جاء ذلك بدعوة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة في مصر، ومشاركة د. جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وكذلك بحضور د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وتقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقالت: "إننا حريصون على المشاركة في كل الفعاليات للاحتفال بأعيادنا لتعزيز قيم الإخاء والمحبة، ولعيد القيامة معان عديدة وسامية علينا أن نتحلى بها وندرك الدروس المستفادة منها".

كما أوضحت السيدة الوزيرة أن وزارة الهجرة ترسخ في نفوس الأجيال الشابة من المصريين بالخارج قيم التعايش والمواطنة، مؤكدة أن الترابط الوطني الذي تشهده مصر بكل أطيافها هو السد المنيع الذي يقف حائلا ضد أي مساع لزعزعة استقرار الوطن، وتبقى مصر دائما هي المحروسة تاريخا وحضارة.