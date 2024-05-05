قانوني: كل الانتهاكات بغزة تدخل في مسئولية إسرائيل كدولة احتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولى، إن محكمتي الجنائية الدولية والعدل الدولية قراراتهما نافذة وملزمة، علما بأن «العدل الدولية» تنظر فى القضايا بين الدول ولا تنظر فيما يخص الأشخاص، لكن تأخذ بعين الاعتبار ما يفعله الأشخاص وتنسبه إلى الدولة التى يمثلها ذلك الشخص، فتعتبر ما يقوم به نتنياهو يعتبر هذه الأفعال أفعال الدولة وليست أفعاله كشخص فقط.

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوى، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوى، أن محكمة العدل الدولى تنظر الآن فى هذه المسؤوليات أى مسؤولية إسرائيل كدولة وكل أجهزتها بما فيها القضاء والبرلمان والجيش والحكومة الإسرائيلية فكلها أدوات وأجهزة للدولة الإسرائيلية والتى هى مسؤولة عن ذلك.

وأشار إلى أن المحاكمة تكون على أساس تطبيق القانون الدولى أى أن القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا المعاهدة التى تمنع قيام أى أعمال إبادة جماعية، بجانب المبادئ الأساسية للقانون الدولى فى مسؤولة الدولة التى تتصرف كأنها دولة احتلال لها مسؤوليات أنها لها مسؤولية حماية الدولة والشعب الذى تحتله، وبالتالى كل الانتهاكات فى غزة تدخل فى مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال مسؤولة.