مصطفى بكرى: الجماعات الإرهابية أساس المليشيات وتقود حملات لتشويه اتحاد القبائل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد النائب مصطفى بكرى المتحدث الرسمي الاتحاد القبائل العربية، أن اتحاد قبائل سيناء ليس معهم أسلحة، مشددا على أن الجماعات الارهابية أساس المليشيات وتقود حملات لتشويه اتحاد القبائل العربية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، أنه يعرف الشيخ إبراهيم العرجاني منذ سنوات طويلة وهو رجل وطني وتعر ض للظلم قبل 2010، قائلا: "شاهدت والدته وهي تتألم حسره على الظلم التى تعرضت له".

وتابع: "القبائل في سيناء في 2012 هي اللي جمعت من أموالها وأسست هذا الكيان واجتمعوا في القاهرة في حضور مسئولين، وإبراهيم العرجاني من أغنى الناس في قبيلة الترابين.