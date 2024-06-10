قصواء الخلالي: الصحافة الفلسطينية قدمت 145 شهيدا حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 11:30 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن هناك ازدواجية في المعايير والمواقف تجاه الحرب على قطاع غزة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية سي بي سي، انه رغم الحرب والدمار الذي خلفه الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومرتكبا بذلك أعمال القتل والعنف والهدم إلا اننا لم نشهد أي تحرك قوي بل وجدنا تخاذلا عالميا.

وأوضحت، نحن نتمنى أن نشهد انفراجة في أزمة غزة خلال الأيام المقبلة، مطالبة بدعم الموقف المصري الثابت لحماية القضية الفلسطينية المناصر والمساند لها. وتابعت أن الصحافة الفلسطينية قدمت 145 شهيدا حتى الآن وعلى الجميع قي غزة وخارجها ممارسة المهنة لصالح القضية الفلسطينية.

واختتمت أن الدم الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الدولى والإعلام المصرى يتبنى القضية الفلسطينية كقضية وطن منذ اليوم الأول.