نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساجد وساحات بالعاصمة.. أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القاهرة.. وإمامين أساسي واحتياطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل العالم الإسلامي والمسلمون في كل بقاع الأرض احتفالات عيد الأضحى 2024، وعليه فهناك استعددادات مشتركة داخل البلاد في ضمان توفير التأمينات والأماكن المتاحة لإقامة الشعائر الدينية والصلاة في هذا اليوم، لا سيما في العاصمة محافظة القاهرة.

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2024 بتجهيز المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار جهود مكثفة لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة للمصلين. تعد صلاة العيد واحدة من أبرز الشعائر الدينية التي تجمع المسلمين في أجواء من الفرح والتآخي، حيث يتوافد الآلاف من الأهالي إلى أماكن الصلاة لأداء هذا الركن المهم من أركان الإسلام، والتعبير عن روح التضامن والمشاركة.

أشهر مساجد ساحات صلاة عيد الاضحي 2024 في محافظة القاهرة

وجاءت أبرز أماكن ساحات صلاة العيد داخل محافظة القاهرة على النحو التالي:

- جامع الحسين.

-الجامع الأزهر.

- جامع عمرو بن العاص.

- جامع الفتح برمسيس.

- جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

- مسجد السيدة زينب.

- مسجد السيدة نفيسة.

- مسجد السلطان حسن.

- مسجد بلال بن رباح المقطم.

- مسجد منارة الإسلام المقطم.

- مسجد الفردوس حدائق المعادي.

- مسجد السلطان الحنفي بالسيدة.

- مسجد سيدي علي زين العابدين بالسيدة.

- مسجد الفاروق بالمعادي.

- مسجد عبدالمنعم رياض كوتسيكا.

- مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش.

- مسجد التقوى الطوب الرملي.

- مسجد السلام مدينة نصر.

إمام أساسي وآخر احتياطى

وأشارت مديرية الأوقاف في محافظة القاهرة، إلى تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطى لكل ساحة بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ، وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحي المبارك.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الترتيبات اللازمة لصلاة العيد

وأوضحت المديرية أنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة جميع شؤون المساجد والترتيبات اللازمة لصلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، وتوزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة.



