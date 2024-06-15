نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 15 يونيو 2024: ذروة الموجة شديدة الحرارة وتحذيرات للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم السبت، 15 يونيو 2024، على أغلب أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

توقعات الطقس اليوم

في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الغربية.

أما ليلًا، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدلًا على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة.

حالة البحرين

- البحر المتوسط: حالة البحر تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

- البحر الأحمر: حالة البحر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر.

نصائح هامة للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بما يلي:

- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل.

- عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

تأتي هذه النصائح حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب التعرض لمخاطر الموجة الحارة الحالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

- درجة الحرارة في القاهرة 43 28

- درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 43 27

- درجة الحرارة في 6 أكتوبر 44 27

- درجة الحرارة في بنها 43 27

- درجة الحرارة في دمنهور 39 26

- درجة الحرارة في وادى النطرون 43 27

- درجة الحرارة في كفر الشيخ 41 27

- درجة الحرارة في المنصورة 42 27

- درجة الحرارة في الزقازيق 43 28

- درجة الحرارة في شبين الكوم 42 27

- درجة الحرارة في طنطا 42 27

- درجة الحرارة في دمياط 36 25

- درجة الحرارة في بورسعيد 36 26

- درجة الحرارة في الإسماعيلية 44 27

- درجة الحرارة في السويس 44 27

- درجة الحرارة في العريش 36 23

- درجة الحرارة في رفح 35 22

- درجة الحرارة في رأس سدر 41 27

- درجة الحرارة في نِخِل 42 19

- درجة الحرارة في كاترين 35 18

- درجة الحرارة في الطور 38 26

- درجة الحرارة في طابا 41 27

- درجة الحرارة في شرم الشيخ 44 32

- درجة الحرارة في الإسكندرية 33 24

- درجة الحرارة في العلمين 33 24

- درجة الحرارة في مطروح 32 23

- درجة الحرارة في السلوم 33 25

- درجة الحرارة في سيوة 43 26

- درجة الحرارة في رأس غارب 42 29

- درجة الحرارة في سفاجا 44 31

- درجة الحرارة في مرسى علم 44 30

- درجة الحرارة في شلاتين 43 28

- درجة الحرارة في حلايب 37 29

- درجة الحرارة في أبورماد 42 27

- درجة الحرارة في رأس حدربة 38 28

- درجة الحرارة في الفيوم 44 27

- درجة الحرارة في بني سويف 44 27

- درجة الحرارة في المنيا 45 30

- درجة الحرارة في أسيوط 46 30

- درجة الحرارة في سوهاج 46 31

- درجة الحرارة في قنا 47 31

- درجة الحرارة في الأقصر 48 32

- درجة الحرارة في أسوان 48 32

- درجة الحرارة في الوادى الجديد 47 29

- درجة الحرارة في أبوسمبل 45 29