الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 8- 15يونيو الجارى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 05:25 مساءً - تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 8- 15 يونيو الجارى وتشمل:

- وزيرة البيئة تلتقى المديرة التنفيذية لوكالة النيباد لمناقشة خارطة الطريق لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال ٢٠٢٤ .

- برعاية وزارة البيئة مؤسسة نيو ايجيبت تنظم رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال و جبل علبة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ، علي هامش احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي.

- وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل اطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي وهو الأول منذ عام ٢٠٠٥، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ .

-وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية.

- برعاية وزارة البيئة صمداي بمرسى علم تحتفل بيوم البيئة العالمي وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

- وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر .

- البيئة تشارك فى التسليم النهائى للمدفن الصحى الآمن بكوم أوشيم بالفيوم بتكلفة بلغت حوالى 35 مليون جنيه، وعلى مساحة 10 أفدنة .

- وزيرة البيئة تتابع واقعة إلقاء خراف نافقة قرب منطقة شعاب أبونحاس بالبحر الأحمر وتوجه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للسفن المتسببة في إلقائها.

- البيئة تطلق فعاليات ورشة العمل الكبرى حول الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من أضرار المخلفات البلاستيكية" بقرية العتوة بالغربية.

- رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع أعمال تنفيذ البنية التحتية بمجمع العاشر من رمضان.

- انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ووزيرة البيئة تؤكد المبادرة خطوة مهمة في مسار مصر نحو الأخضر.. وتعزز فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة في مختلف المحافظات.

- وزيرة البيئة تعلن بدء اولى فعاليات مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات من حى باب الشعرية بالقاهرة.

- وزيرة البيئة تتابع الشكاوى الواردة للوزارة بشأن قطع الأشجار بحديقة الميرلاند و تؤكد لا وجود لقطع الأشجار بالحديقة .

- استعراض جهود وزارة البيئة في مجال التشجير وتنفيذ المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة " بمحافظات الجمهورية .

- الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية تنفيذاً لتكليفات وزيرة البيئة بضرورة تكثيف الجهود لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر.

- البيئة تنفذ حملات تشجير موسعة خلال العامين الماضيين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى شهدت زراعة ما يقرب من 14 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظنى قنا واسيوط، فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة، وضمن أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

- وزيرتا البيئة والتعاون الدولي تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة .

- وزيرة البيئة ترفع درجة الاستعداد والتأهب بجهازى الوزارة لمواجهة المشكلات والحوادث البيئية الطارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتناشد المواطنين ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك والإبلاغ الفورى عن أى بؤر للتلوث .

الاحد الموافق ٩ يونيو الجارى:

" وزيرة البيئة تلتقى المديرة التنفيذية لوكالة النيباد لمناقشة خارطة الطريق لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال ٢٠٢٤"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعقد اجتماعا عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، لمناقشة آليات التعاون لاطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والذي تستضيفه القاهرة ، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية وسفارة مصر بجنوب أفريقيا، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على تطلعها للتعاون الوثيق مع وكالة الآتحاد الأفريفى للتنمية "النيباد" خلال الفترة القادمة لصياغة خارطة طريق لإنشاء المركز واطلاقه خلال هذا العام تزامنا مع مؤتمر المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت.وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الجانبان ناقشا سبل البناء على المناقشات خلال الفترة الماضية حول مصادر التمويل واستراتيجية إدارة الموارد، للخروج بخطة عمل لتسريع عملية انشاء المركز بعد تحديد الاحتياجات والأولويات ومعايير اختيار فريق العمل بالمركز، وحشد المساهمات من الدول الأعضاء والشراكات مع شركاء التنمية.

" برعاية وزارة البيئة مؤسسة نيو ايجيبت تنظم رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال وجبل علبة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ، علي هامش احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي"

- بالتزامن مع احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي، نظمت مؤسسة نيو ايجيبت بالتعاون مع وزارة البيئة رحلات بيئية لمحميتي وادي الجمال وجبل علبة لعدد ١٥٨ مشارك للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية و المشاركة بحماية البيئة للحفاظ علي الموارد الطبيعية واستعادة كوكبنا. ، وقد تضمنت الرحلات زيارة محمية جبل علبة حيث تم التعرف علي طبيعة المحمية وما تملكه من موارد طبيعية وأسباب إعلانها محمية طبيعية ، عقب ذلك تنفيذ حملة نظافة لنبات المانجروف بمشاركة عدد ٧٦ مشارك في المرحلة العمرية من ١٢ : ١٨ سنة للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي و دعم المشاركة في مبادرات التنظيف بالتعاون مع شركاء العمل البيئى للحفاظ علي الموارد الطبيعية. وفي ذات السياق نظمت المؤسسة رحلة بيئية لمحمية وادي الجمال لدعم مشاركة الشباب في حماية البيئة لعدد ٨٢ مشارك من البنين والبنات.

الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى:

" وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل اطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي وهو الأول منذ عام ٢٠٠٥، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تفتح ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ تحت شعار "ارضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥، وذلك بحضور السيد ستيفن جمبيرت المدير القطري للبنك الدولي ، وممثلي البنك الدولي وعددا من ممثلى الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهود فريق عمل البنك الدولي وفريق وزارة البيئة على الجهود المبذولة في إعداد التقرير لرصد الوضع البيئي في مصر، والعمل على الخروج بتقرير متوازن يضع الدولة على المسار الصحيح، ويرصد الجهود المبذولة والتحديات المطلوب مواجهتها.واعربت د. ياسمين فؤاد عن سعادتها بالخروج بتقريرين هامين حول الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام، صدرا من منظمات دولية ذات منهجية واضحة، تناولت مختلف وجهات النظر من أصحاب المصلحة، وهما تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، واللذان تشابها في تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر في مصر، وتسليط الضوء على السياسات التي اتخذتها الدولة وتوفير المناخ الداعم.

" وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تترأس اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور السيد إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر،وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.

" برعاية وزارة البيئة صمداي بمرسى علم تحتفل بيوم البيئة العالمي وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى"

- نظمت جمعية ابو سلامةً للحفاظ علي البيئة البحرية وجمعية هيبكا احتفالية بمنطقة صمداي بمدينة مرسي علم بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا..معا_نستعيد _كوكبنا" لعدد ٣٠ طفل للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية و المشاركة بحماية البيئة للحفاظ علي الموارد الطبيعية واستعادة كوكبنا وذلك بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية بمرسي علم و محمية جزر البحر الأحمر الشمالية ومكتب القصير.شملت الاحتفالية تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية الترفيهية والبيئية للأطفال المشاركين لتعرفيهم أساليب المشاركة في العمل البيئي بطرف شيقة وجديدة.

الثلاثاء الموافق ١١ يونيو الجارى:

" وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تعقد اجتماعاً موسعاً لعرض إنجازات ومخرجات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر ، حيث أكدت ان مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر يعد احد أهم المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له نظراً لما يحققه من ترابط بين البيئة والسياحة و الإنسان وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من خلال طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى والذى يعد قطاع اقتصادي حيوى فى مصر وفرصة بيئية واستثمارية فريدة.

" البيئة: التسليم النهائى للمدفن الصحى الآمن بكوم أوشيم بالفيوم بتكلفة بلغت حوالى 35 مليون جنيه، وعلى مساحة 10 أفدنة"

- شاركت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى التسليم النهائى للمدفن الصحى الآمن بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية إلى محافظة الفيوم، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن البرنامج الأول للمنظومة، حيث قامت اللجنة بتسليم المدفن إلى المحافظة والذى بلغت تكلفته حوالى 35 مليون جنيه، ويقع على مساحة 10 أفدنة،

" وزيرة البيئة تتابع واقعة إلقاء خراف نافقة قرب منطقة شعاب أبونحاس بالبحر الأحمر تتوجه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للسفن المتسببة في إلقائها"

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق فى واقعة إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار ابونحاس والتى تقع فى اقصي شمال منطقة ساحل البحر الاحمر والتى تم إلقائها من احدى السفن العابرة، كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال علي صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.، واتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه المتسببين.كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة التعامل الفورى مع الخراف النافقة التى رصدت عن طريق الدفن الصحى لها لمنع ايه اضرار بيئية ، مشددة على اجراء تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من عدم وجود حالات نفوق اخري .

الأربعاء الموافق ١٣ مايو الجارى :

" البيئة تطلق فعاليات ورشة العمل الكبرى حول الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من أضرار المخلفات البلاستيكية" بقرية العتوة بالغربية"

- أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU-Green وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، ورشة عمل كبرى تحت عنوان "الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من أضرار المخلفات البلاستيكية" بقرية العتوة مركز قطور محافظة الغربية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وءلك بمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، و50 من المزارعين والمصنعين بالقرية ،وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأضرار البلاستيك لدى فئات المجتمع المختلفة والتوعية بأضراره وتأثيره على التنمية الإقتصادية والزراعية وطرح الحلول والبدائل، للمساهمة فى تحقيق التنمية الإقتصادية، إلى جانب اكساب المشاركين العديد من المهارات والمعارف اللازمة لممارسة إجراءات السلامة والصحة المهنية بإحترافية وأهمها مهارة استخدام أدوات الوقاية حفاظا على الصحة العامة وحماية البيئة المحيطة.

" رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتابع أعمال تنفيذ البنية التحتية بمجمع العاشر من رمضان"

- قام كل من الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية ، للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بمجمع العاشر من رمضان، (والذي يتم تنفيذه من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الممول من البنك الدولي).وخلال جولة المتابعة تم الاستماع من مسئولي الشركة المنفذة عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، حيث تم البدء فيها من أعمال السور الخارجي للمدينة والذي أوشك على الانتهاء منه، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9كم)، وطرق داخلية (طول ٤ كم وعرض ٦٠ متر)، وجاري الانتهاء من إنشاء خزان المياه بطاقة 14 ألف متر مكعب، وإنشاء الطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية، وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع.

" انطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ووزيرة البيئة تؤكد المبادرة خطوة مهمة في مسار مصر نحو الأخضر.. وتعزز فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة في مختلف المحافظات"

- أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خطوة تعزز مسار مصر نحو الأخضر وتبني على النجاح المحقق في الدورتين الأولى والثانية، نتج عنها فوز 36 مشروع قدم حلولًا مبتكرة من قلب البيئة المصرية للعديد من تحديات التغيرات المناخية ودعم التحول للاقتصاد الاخضر، في مجالات إدارة المخلفات والمواد الحيوية، الزراعة المستدامة، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة المستدامة، المياه، تقليل الانبعاثات، والمباني المستدامة والمدن الذكية.وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية المبادرة في تحفيز الأفكار الإبداعية وتطبيق للمعالجات البيئية المبتكرة على أرض الواقع في كافة محافظات مصر، بما يساعد على مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزز فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة في مختلف المحافظات.

" وزيرة البيئة تعلن بدء اولى فعاليات مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات من حى باب الشعرية بالقاهرة"

- أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن بدأ أولى فعاليات مسابقة كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات ، من حى باب الشعرية بمحافظة القاهره بمشاركة ١٢ شاب وفتاة ، وذلك بالتعاون مع شركة ارتقاء للخدمات البيئية والمكتب العربي للشباب والبيئة، وبحضور السيدة هالة سيد رئيس حى باب الشعرية.وقد قام الشباب المشاركين بتجميع ما يقرب من كيلو كنز ، و١٤٦ زجاجة مصنوعة من الزجاج، ٥٥ زجاجة بلاستيك، و٣ كيلو ورق كارتون، و٥٠ كيلو قمامة مختلطة ، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح وقد قامت رئيسة الحى بتشجيع الشباب المشاركين مثمنة تلك المسابقة والتى تحث على غرس السلوك الايجابى فى نفوس الشباب للحفاظ على البيئة .

الخميس الموافق ١٣ يونيو الجارى :

"وزيرة البيئة تتابع الشكاوى الواردة للوزارة بشأن قطع الأشجار بحديقة الميرلاند و تؤكد لا وجود لقطع الأشجار بالحديقة "

- أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه لا وجود لقطع الأشجار بحديقة الميرلاند بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضى وبعد ورود شكوى بتاريخ ١٧ مايو بقطع أشجار حديقة الميرلاند.وقد أصدت وزيرة البيئة توجيهاتها بعدم تنفيذ لأي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميرلاند الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التى وردت للوزارة بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٤ والتى أفادت قيام مسئولى حديقة الميرلاند بقطع الأشجار بأحد المناطق بها تمهيداً لإقامة عدد من المقاهى والكافتيريات.وبعد الإستمرار فى نشر صور أخرى لقطع الأشجار بالحديقة وجهت سيادتها بإرسال لجنة عاجلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى وعدد من الكيميائين المعنيين بإدارة نوعية الأرض والتربة للمكان للمتابعة وإتخاذ ما يلزم يوم ١٠ يونيو، حيث تم مقابلة مسئولى المشتل و الحديقه ، وتبين أن المنطقه محل الشكوى هى عبارة عن مساحة من الأشجار وغير ممهدة ولها خطة تطوير لإنشاء مسطحات خضراء وممشي للأفراد والدراجات فقط ولم يتم تنفيذ اى أنشطة تجارية بها.كما اتضح للجنه أن عمليات التقليم بالمنطقه متوقفه وأنواع الأشجار المتواجدة بها من نوع فيكس نتدا -فيكس بنجامينا _اكاسيا _بونسيانا -كافور وان اعمال التقليم والتهذيب السابق تمت نتيجة لكبر حجم الأشجار وخوفا من سقوط الافرع وهناك أشجار بها بعض الأمراض وبالتالي كان لابد من تنفيذ اعمال التقليم والتهذيب للأشجار.وأوضحت وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة قامت بالتنبيه على مسئول الحديقة بعدم القيام بأى أعمال تقليم أو تهذيب الا بعد التنسيق مع الجهات المعنية ( الحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ) وعدم إقامة أي انشطة تجارية والاكتفاء بما هو موجود حاليا بالحديقة والتركيز على زيادة المسطحات الخضراء .

" استعراض جهود وزارة البيئة في مجال التشجير وتنفيذ المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة " بمحافظات الجمهورية "

- في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والاسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشياً مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وفي إطار تعظيم دمج البُعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.تتابع وزارة البيئة القيام بدورها في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية ومن بينهم وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، و تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة. وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالى الحالى والمشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتيها الأولي والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية .كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بعدد 100 ألف شجرة ، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الاول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، حيث مخصص لها عدد 4400 شجرة .

الجمعه الموافق ١٤ يونيو الجارى:

" الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية تنفيذاً لتكليفات وزيرة البيئة بضرورة تكثيف الجهود لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر"

- تنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة الإسراع فى تكثيف الجهود لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مختلف أنحاء الجمهورية ، ترأس الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية الثانى لعام ٢٠٢٤ لمؤسسة الطاقة الحيوية، واستعرض المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة اعمال المؤسسة عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها مع عدد من الجهات المختلفة ومن أهمها أعمال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوة بالمنوفية بالتعاون مع شركة انبى للبترول، وكذلك متابعة أعمال وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوى بمحافظة أسيوط والذى تنفذه شركة بيو مصر بتمويل من بنك الكويت الوطنى. مشيراً إلى أنه جارى العمل على إزالة كافة العوائق والتحديات التي تواجه هذه المشروعات. كما تم عرض الخطة المستقبلية للمؤسسة.كما تناول الاجتماع مناقشة توصيات اجتماع مجلس أمناء المؤسسة السابق برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذى أوصى بضرورة تطوير الهيكل الإدارى للمؤسسة وتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة وقدرات العاملين بها، حيث تم مناقشة آليات وسبل تحقيق ذلك.

"وزارة البيئة نفذت حملات تشجير موسعة خلال العامين الماضيين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى شهدت زراعة ما يقرب من 14 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظنى قنا واسيوط، فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة، وضمن أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة"

- فى إطار جهود وزارة البيئة قام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بالمساهمة فى أعمال التشجير بمحافظتى قنا واسيوط الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج وتنفيذ حملات تشجير واسعة النطاق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات اهلية وشباب من مختلف الأعمار استهدفت جميع المراكز والأحياء والقرى داخل المحافظتين وذلك فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وذلك ضمن أنشطة إدارات المخلفات الصلبة بتلك المحافظات.كما قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى بتنفيذ العديد من حملات النظافة والتشجير بالمراكز والأحياء والقرى بمحافظة اسيوط بلغت ما يقرب من ٧٠ حملة نظافة وتشجير خلال العامين الماضيين وزراعة ما يقرب من ٧٠٠٠ الآف شجرة وذلك فى جميع مراكز محافظة أسيوط،، بالإضافة الى انه تم الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية من (محطات وسيطة) والمدعومة من قبل البرنامج الوطني حيث تم زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل تلك المحطات بمركزي ابو تيج وديروط كما شهدت حملات التشجير داخل المحافظة وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة زراعة ما يقرب من 150000 شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظة اسيوط. ومن ناحية اخرى قامت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بتنفيذ العديد من حملات النظافة وزراعة ما يقرب من ٦٢٥٠ شجرة في جميع مراكز محافظة قنا، فضلاً عن دعم جامعة جنوب الوادي بعدد ۷۰۰ شجرة مثمرة وزينة خلال الإحتفالات السنوية بيوم البيئة العالمى ، كما تم الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية المدعومة من قبل البرنامج بالمحافظة ومنها المحطة الوسيطة بمركز ابو تشت من خلال زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل المحطة وفى سياق متصل ، شهدت المحافظة وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة زراعة ما يقرب من ١٨٨ ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز محافظة قنا.

السبت ١٥ يونيو الجارى:

"وزيرتا البيئة والتعاون الدولي تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة"

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع السيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة ومسؤولي الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لبحث آليات التعاون لتعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع ايطاليا IEDS.وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التعاون الإيطالي المصري الممتد في مجال البيئة، سواء في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية وتعظيم العوائد، وأيضا في مجال الحد من التلوث وخاصة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا في مرحلته الأولى والثانية، وتطلعها للبناء على التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال إدارة المخلفات الصلبة.واقترحت وزيرة البيئة تتويج التعاون المصري الإيطالي في مجال إدارة المخلفات، بامكانية التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع ٣ آلاف طن/يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي، مشيرة إلى دور هذه المحطة في تحقيق استدامة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمدينة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها والمراكز المحلية التابعة لها، وخاصة انها تعد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ مع وجود الدراسات الخاصة بها داخل وزارة البيئة.

"وزيرة البيئة ترفع درجة الاستعداد والتأهب بجهازى الوزارة لمواجهة المشكلات والحوادث البيئية الطارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتناشد المواطنين ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك والإبلاغ الفورى عن أى بؤر للتلوث"

- أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بجهازى وزارة البيئة ( شئون البيئة و تنظيم إدارة المخلفات)، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أوالحوادث البيئية الطارئة.مشددة على ضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للإستعداد التام للتعامل مع أي مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث،والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع خطة سريعة خلال عيد الأضحى المبارك لمشكلة مخلفات الأضاحى .