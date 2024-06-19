الأرصاد تكشف عن أهم ظاهرة تسيطر على طقس رابع أيام العيد

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم الظواهر التي من المتوقع أن تؤثر على طقس اليوم الأربعاء، الموافق لـ رابع أيام عيد الأضحى المبارك.





وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون حارا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة على طقس اليوم تتمثل في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية .