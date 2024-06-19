نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة ألمانيا بعد الفوز أمام المجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب مجموعة ألمانيا بعد الفوز أمام المجر في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتمكنت كتيبة جوليان ناجلسمان من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، مكنت الماكينات الألمانية من التأهل إلى دور الستة عشر باليورو 2024.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى برفقة منتخبات المجر، سويسرا، إسكتلندا.

ترتيب مجموعة ألمانيا بعد الفوز أمام المجر

1- ألمانيا: 6 نقاط.

2- سويسرا: 3 نقاط.

3- إسكتلندا: 0 نقاط.

4- المجر: 0 نقاط.