أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

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محمد توفيق 2024-06-15 20:20 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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