السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.





وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".

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