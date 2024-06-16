عاجل - موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر.. القاهرة 6:18 صباحا

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أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر.. القاهرة 6:18 صباحا.. ساعات قليلة باتت تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يومَ الجمعة الموافق السابع من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، والسبت 15 يونيو يوم وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى، ومع قرب موعد صلاة الأضحى المبارك، يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، ما كشفت عنه الحسابات الفلكية.

موعد صلاة عيد الأضحى

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات الجمهورية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجاءت كالتالي:

القاهرة 6:18

الجيزة 6:18

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

الأقصر 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

الإسماعيلية 6:12

دمياط 6:12

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16

تكبيرات عيد الاضحى 1445- 2024

تكبيرات عيد الاضحى المبارك تُمثل جزء لا يتجزأ من فرحة وتقاليد العيد في الدين الإسلامي، حيث يُطلق المسلمون التكبيرات بصوت عالي وفرح يملأ القلوب، تعبيرًا عن شكرهم وامتنانهم لنعمة العيد وتحقيق فريضة الحج، وتقال هذه التكبيرات بداية من العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يجتمع المسلمون في المساجد والساحات العامة ليتبادلوا التهاني ويحيوا هذه اللحظات الفريدة بالتكبير والتهليل.

تكبيرات عيد الاضحى 1445- 2024.. وما هي صيغ التكبير؟

تكبيرات عيد الاضحى هي تعظيم للمولى سبحانه وتعالى، وقد اختلف فقهاء الإسلام حول وقت التكبير، فمنهم ما يقول أن تكبيرات عيد الأضحى تبدأ قبل أيام التشريق، ومنهم من يقول أنها خاصة بيوم النحر وتبدأ من ظهر أول أيام عيد الأضحى، وهناك من يقول أن التكبيرات تبدأ من فجر يوم عرفة، ولكن على أي حال تكبيرات عيد الأضحى هي عظمة وتهليل لعظمة الله سبحانه وتعالى ويُمكن أن تُقال في كل وقت وحين.

ما هي صيغ التكبير في عيد الأضحى؟

ووردت الكثير من الصيغ في تكبيرات عيد الأضحى المُبارك، والتي جاءت على النحو التالي:

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا.. وسبحان الله بكرة وأصيلًا.. لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

ما روي عن سلمان الفارسي، وهو أن صيغة التكبيرات «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا»، وقد وردت تلك الصيغة في السنن الكبرى للبيهقي.

«الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وتلك الصيغة مأخوذة من ابن مسعود -رضي الله عنه.

«الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر، ولله الحمد»، وتلك الصيغة وردت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

أجمل ما يُقال في عيد الأضحى المُبارك

ويُصنف عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية التي تنشر الحب والسلام والمحبة بين الأقارب والأصدقاء والمسلمين في كل مكان، والجدير بالذكر أن لا تقتصر التهنئة بعيد الأضحى بالتكبيرات فقط، بل أن هناك العديد من العبارات التي يُمكن تبادلها بعد صلاة العيد لنشر البهجة والفرحة والسرور، والتي من بينها:

عيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية.

تقبل الله منا ومنكم الطاعات والأعمال.

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

عيد سعيد وأيام مباركة.

نتمنى لكم عيدًا مليئًا بالفرح والسعادة.

أتمنى أن يكون عيدكم سعيدًا مليئًا بالمحبة والسعادة.

عساكم من عواده وكل عام وأنتم بخير.

تقبل الله طاعاتكم وجعلنا وإياكم من العتقاء في هذا العيد السعيد.

أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

أعيادنا تكتمل بوجودكم معنا.

عسى أن يكون عيدًا مليئًا بالسعادة والهناء.

تهانينا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

نتمنى لكم أيامًا سعيدة وأفراح دائمة.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات والسلامة.

أدعية عيد الأضحى المبارك

كما أن هناك العديد من الأدعية التي يُستحب أن تُقال في هذه الأيام المُباركة بجانب تكبيرات عيد الأضحى، من بينها:

اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.

اللهم اجعل هذا العيد فرحًا وسرورًا للمسلمين في كل مكان.

اللهم اجعل هذا العيد عيد سعيد وبشرى للأمة الإسلامية.

اللهم اهدنا وسددنا واجعلنا من العتقاء في هذا العيد.

اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا في هذا العيد العظيم.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان.

اللهم اجعل هذا العيد بداية خير وسعادة للجميع.

اللهم اجعل هذا العيد فرحة تملأ قلوبنا وتنير حياتنا.

اللهم احفظنا من كل شر ومكروه في هذا العيد وفي كل أوقاتنا.

اللهم ارزقنا البهجة والسرور في هذا العيد وفي كل أيامنا.

اللهم اجعل هذا العيد مدخلًا للسعادة والنجاح في حياتنا.

اللهم اجعلنا ممن يفرحون بهذا العيد ويتقبل عملهم.

اللهم اجعل هذا العيد فرصة للتوبة والاستغفار لنا جميعًا.

اللهم اجعلنا ممن يعيشون في سعادة ورضا في هذا العيد.

اللهم اجعلنا من الذين تفرح قلوبهم بقربك في هذه الأيام المباركة.

اللهم اجعل هذا العيد مصدرا للتقرب إليك وزيادة الإيمان.

اللهم احفظ لنا أهلنا وأحبتنا وأحفادنا في هذا العيد وفي كل الأوقات.

أفضل الأعمال المُستحبة في عيد الأضحى

ويعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية في الإسلام، حيث يحتفل المسلمون بفرحة وسرور بهذه المناسبة العظيمة، وهناك العديد من الأعمال التي يُستحب أن تفعل في هذه الأيام المباركة سُنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ورغبة في التقرب إلى الله، والتي من بينها ما يلي:

تعتبر صلاة العيد من الأعمال المهمة في هذا اليوم، حيث يجتمع المسلمون في المساجد والساحات العامة لأداء الصلاة، وتعتبر صلاة العيد فرصة للتلاقي والتبادل بين الأفراد وتعزيز روابط المحبة والأخوة بينهم.

كما أن من الأمور المستحبة في عيد الأضحى قول التكبيرات، حيث يقول المسلمون بعد صلاة العيد التكبيرات التي تعبر عن تسبيحهم وتكبيرهم وحمدهم لله على نعمة الإسلام والعيد.

يعد ذبح الأضاحي من أهم الأعمال التي تتم في عيد الأضحى المبارك، وتوزيع جزء من لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين.

لابُد من زيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهاني والتبريكات معهم، فهذا يعزز من روح المحبة والتآلف بين أفراد المجتمع.

تُعتبر الصدقة من الأعمال المستحبة في أيام العيد، حيث يُحث المسلمون على إعطاء الزكاة والصدقات للمحتاجين، وتوزيع الهدايا على الأطفال والفقراء لنشر الفرحة في قلوبهم.

كما أن زيارة المقابر في يوم العيد من الأمور المستحبة، حيث يتذكر المسلمون أحبتهم الذين فارقوهم ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة.

في هذه الأيام المُباركة، يُحث المسلمون على التوبة والاستغفار، والعودة إلى الله بقلوب خاشعة وتوبة نصوحة، من خلال القيام بالصلاة والقيام والأذكار والصدقة والعديد من الأعمال الصالحة.

الولائم والاحتفالات العائلية، حيث يجتمع الناس لقضاء وقت ممتع معًا وتبادل الأحاديث الطيبة.

الاستماع إلى خطبة العيد، حيث يتم التذكير بأهمية العبادات والأعمال الصالحة في هذه الأيام المُباركة.

وتأتي تكبيرات عيد الأضحى المُبارك من ضمن أهم الشعائر في هذه الأيام المُباركة، فهي عبارة عن تكبير وتهليل وتحميد، ويحث المسلمين على ترديدها بكثافة بداية من العشر الأوائل من ذي الحجة، وتنتهي بانتهاء آخر أيام التشريق، فهي تُشكل جزء لا يتجزأ من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.