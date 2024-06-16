الهجرة: 1 يوليو آخر موعد للتسجيل لحضور مؤتمر «المصريين بالخارج»

جدة - نرمين السيد - جددت وزارة الهجرة الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من مؤتمر "المصريين بالخارج" المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.





وطالبت الوزارة الراغبين في الحضور بأن يسرعوا في التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي:https://forms.gle/mUMZjHjADooT8LVD7، لافتة إلى أنه سيتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل.

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