الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارعلى السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 37 24

6 أكتوبر 38 24

بنهــــا 37 24

دمنهور 36 23

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 37 23

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 37 24

طنطا 37 24

دمياط 31 23

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 36 25

نخل 37 18

كاترين 32 17

الطور 37 25

طابا 39 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 23

مطروح 28 22

السلوم 31 23

سيوة 36 25

رأس غارب 40 29

الغردقة 42 30

سفاجا 42 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 41 28

حلايب 37 29

أبو رماد 42 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 39 25

بني سويف 39 26

المنيا 40 27

أسيوط 40 28

سوهاج 42 28

قنا 44 30

الأقصر 45 30

أسوان 46 31

الوادي الجديد 42 29

أبوسمبل 45 31

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