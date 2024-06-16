وكيل صحة الإسكندرية تتابع انتظام العمل بالمستشفيات خلال العيد

قامت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية الدكتورة غادة ندا، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمستشفيات وزارة الصحة بإدارة برج العرب الطبية ومنطقتي العامرية وغرب الطبية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية.





وتابعت الدكتورة غادة ندا، خلال المرور على مستشفيات برج العرب المركزي والعامرية العام والجمهورية العام وجمال حمادة المركزي، انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، مع التأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أقسام الاستقبال والعناية المركزة وعناية القلب والمبتسرين والنساء والولادة والعمليات، مع التأكد من تواجد جميع فرق المستشفيات على مدار الساعة، كما تمت مناقشة الجزء الوقائي المتعلق بالمستشفيات وبعض الأمور الإدارية، مشددةً على ضرورة الاهتمام بالمرضى وإدخال خدمات جديدة.

واطمأنت الدكتورة غادة ندا على تواجد كامل القوى بكل أقسام المستشفيات ونسب الإشغال والتردد، وناقشت بعض التحديات التي تواجه المستشفيات والمساعدة في حلها في أسرع وقت، مشيدةً بتكامل الخدمات بين المستشفيات المختلفة.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية التهنئة لجميع الفرق المتواجدة بالمستشفيات، مشيدةً بالالتزام والكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين.