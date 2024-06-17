نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هذه أسعار الذهب ثاني أيام عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع حلول ثاني أيام عيد الأضحى، يهتم الشباب المقبلون على الزواج بمعرفة سعر الذهب اليوم الاثنين 17 يونيو 2024، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار، وذلك عبر محركات البحث مثل جوجل. سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارًا وفقًا لآخر تقارير الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 : سعر الشراء: 3120 جنيهًا سعر البيع: 3140 جنيهًا

:

عيار 24 : سعر الشراء: 3565.75 جنيها سعر البيع: 3588.5 جنيها

:

تقرير أسعار الذهب اليوم

تقدم "الدستور" في هذا التقرير تفصيلًا لأسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب عيار 24

سعر الشراء: 3565.75 جنيها

سعر البيع: 3588.5 جنيها

سعر الذهب عيار 22

سعر الشراء: 3268.5 جنيها

سعر البيع: 3289.75 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر الشراء: 3120 جنيهًا

سعر البيع: 3140 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

سعر الشراء: 2674.25 جنيها

سعر البيع: 2691.75 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سعر الشراء: 2080 جنيهًا

سعر البيع: 2093.75 جنيها

سعر الذهب عيار 12

سعر الشراء: 1782.75 جنيها

سعر البيع: 1794.25 جنيها

سعر الذهب عيار 9

سعر الشراء: 1337.25 جنيها

سعر البيع: 1345.75 جنيها

سعر الجنيه الذهب

سعر الشراء: 24960 جنيهًا

سعر البيع: 25120 جنيهًا

استقرار أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ثباتًا مع بداية عيد الأضحى، بالتزامن مع توقف البورصات العالمية.

أسعار الذهب بالدولار

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في معاملات اليوم الاثنين، حيث بلغ سعر الأونصة: