نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال أيام العيد.. إقبال كبير على زيارة حدائق الرى بالقناطر الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت حدائق الرى بالقناطر الخيرية إقبالًا كبيرًا من الزوار للإحتفال بعيد الأضحى المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذهالحدائق والتى تفتح أبوابها أمام الزوار إعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.



وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطرالخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات إستعدادًا للعيد.



وفى محافظة أسوان إستقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للإحتفال بعيد الاضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به،لتفقد محتويات المركز ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الأفريقية.



كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالًا كبيرًا من المصريينوالأجانب.



الجدير بالذكر أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية،حيث إنتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق ١٣ فدان، والمركز الثقافي ٩ أفدنة، والنيل ٨ أفدنة، والبحيرة ٣ أفدنة، والياسمين ٨أفدنة، والتوفيقي ٣ أفدنة، والزهور ٤ أفدنة، وأبو قردان ٦ أفدنة، والنخيل ٧ أفدنة، وحديقه أ ٥ أفدنة.



وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم، ليتمكن الزوار منالإستمتاع بأجازة العيد فى حدائق الرى بالقناطر الخيرية.



كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزًا وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان، وكان يعرفسابقًا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافى الإفريقى، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديدمن اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الأفريقية.



ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتبوالألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل.



كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه إلى ٧٢ متر، وهو مصمم على شكل زهرةلوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.

2CB35868-0AAA-4D69-8BC2-B1FAE94B1F16

1371E916-0912-4205-9932-6488FC289604

0E4E60E1-F3E6-40BB-A0EF-DF507AE5376F

CA34532E-3E51-4D5E-80C8-16039EE1BBA0

3E4C9A2E-DF8F-4D04-AE48-500A2286A1D8

81FDBE67-F855-4242-933F-511895F8E775

7311FE86-B108-4F8D-8699-07D6D469579E