التموين: تواصل عمل المخابز طوال أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - تواصل المخابز البلدية عملها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإنتاج الخبز البلدي المدعم وطرحه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.





وكانت وزارة التموين قد وجهت بشأن عمل المخابز بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك على أن يتم منح المطاحن التموينية "قطاع عام، قطاع خاص" إجازة لمدة 4 أيام متتالية أيام 15 و16 و17 و18 من شهر يونيو الجاري، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار الشركة بها.

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