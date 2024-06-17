التخطيط: 31 مليار جنيه استثمارات موجهة لبورسعيد بخطة «2024/2023»

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جدة - نرمين السيد - الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بورسعيد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 192 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 23/2024 تبلغ 31,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6% عن خطة 22/2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصة إلى توجيه استثمارات بقيمة 20.7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس، يليه قطاع الموارد المائية والري بقيمة 5.8 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 2 مليار جنيه، ويخص قطاع التعليم العالي 934 مليون جنيه، وقطاع الصحة 493 مليون جنيه، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان بمحافظة بورسعيد وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 587.6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على تنفيذ 20 مشروعا في مجال التعليم العالي منها استكمال انشاء جامعة بورسعيد الاهلية، واستكمال الجامعة التكنولوجية.
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