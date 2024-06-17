التحالف الوطني.. ذبح الأضاحي في البرازيل (صور)

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جدة - نرمين السيد - ذبح الأضاحي في البرازيل
يأتي ذلك تماشيًا مع أهداف التحالف في تعزيز التكافل الاجتماعي، ونشر روح الخير والعطاء بين أفراد المجتمع، خاصةً في هذه المناسبة الدينية العظيمة.
حيث تُتيح جمعية الأورمان، صكوك الاضاحي المُستوردة للمسلمين في مصر فرصة المشاركة في شعيرة الأضحية بسهولة ويسر، وذلك من خلال شراء صكوك أضحية مستوردة من جمعية الأورمان.
وتتميز هذه الأضحية بجودتها العالية وذبحها وفقًا للشريعة الإسلامية في مزارع معتمدة بدولة البرازيل.
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