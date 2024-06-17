التحالف الوطني.. تجهيز صكوك الأضاحي في الدقهلية (صور)

وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لرسالة جمعية الأورمان السامية في مد يد العون للمحتاجين، ونشر روح التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، خاصةً في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وتقوم جمعية الأورمان بعمليات الوزن والتعبئة والتغليف لصكوك الأضاحي، وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع الحرص على توزيعها على الأسر الاكثر استحقاقًا للمشاركة في شعائر هذا العيد الكريم.

ويُؤكّد التحالف الوطني على أهمية دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف على الأسر الأكثر استحقاقًا.