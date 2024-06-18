ما حكم الأفكار السلبية التي تخطر على عقل المسلم؟

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "الهواجس والخواطر معفوٌّ عنها، ولا يؤاخذ العبد إلا على العزم المؤكَّد".
وأضافت الإفتاء: "مجرد حصول الهواجس والخواطر السلبية في الذهن، لا يؤاخذ بها العبد ولا يُحاسب عليها، إنما المؤاخذة تكون في السلوك السلبي الظاهر؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمَّتي عما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم".
وتابعت: "ننبَّه على أن من يعرض له شيء من الهواجس والخواطر السلبية في الذهن عليه مراجعة المختصين في شئون علم النفس والطب النفسي".
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