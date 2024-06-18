تصل 45 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب البلاد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الظواهر المتوقعة هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 24

دمنهور 35 23

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 24

دمياط 30 23

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 37 25

نخل 38 18

كاترين 34 16

الطور 35 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 31 23

العلمين 29 22

مطروح 28 22

السلوم 32 21

سيوة 37 20

رأس غارب 40 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 41 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 28

قنا 45 31

الأقصر 44 30

أسوان 45 31

الوادي الجديد 41 29

أبوسمبل 44 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 46 30

المدينة 47 33

الرياض 45 30

المنامة 41 33

أبوظبي 44 31

الدوحة 43 33

الكويت 50 33

دمشق 39 24

بيروت 28 24

عمان 36 23

القدس 34 20

غزة 29 24

بغداد 47 30

مسقط 40 33

صنعاء 31 15

الخرطوم 42 29

طرابلس 33 23

تونس 38 25

الجزائر 26 23

الرباط 25 16

نواكشوط 32 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 31 17

إسطنبول 31 22

إسلام آباد 42 26

نيودلهي 44 33

جاكرتا 31 24

بكين 37 24

كوالالمبور 33 24

طوكيو 30 21

أثينا 35 25

روما 32 17

باريس 24 15

مدريد 26 13

برلين 26 15

لندن 21 12

مونتريال 30 22

موسكو 21 14

نيويورك 30 21

واشنطن 33 22

أديس أبابا 23 13