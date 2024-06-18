التربية والتعليم تعلن انتهاء استعدادات الكنترول المركزي للتقدير الإلكتروني لامتحانات شهادة إتمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:32 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإنتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الالكترونى لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤، وذلك تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد غدا الاربعاء الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٤.

وفي هذا الإطار، تم الإنتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الاحد المقبل الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ السادة مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.