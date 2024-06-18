الخارجية: جهود مكثفة مع السلطات السعودية لمتابعة البحث عن الحجاج المفقودين

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالى.





وأوضح أبوزيد، في بيان للخارجية، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات من سامح شكري وزير الخارجية للقطاع القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في المملكة العربية السعودية.

وأوفدت السفارة المصرية في الرياض، بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن جميع المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية، وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون للإطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذويهم فى إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن.

كما تقوم البعثة القنصلية بالتنسيق الدائم والمستمر فى هذا الشأن مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وكشف المتحدث الرسمى، بأن القنصلية المصرية فى جدة قامت بتدشين غرفة طوارىء تعمل على مدار ال24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالى لاستقبال اتصالات المواطنين:

00966565702002

ومن ناحية أخرى، دشن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية المصرية، غرفة عمليات تعمل على مدار ال24 ساعة لاستقبال اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، ويمكن لمن يرغب فى المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إيزيس بجاردن سيتى (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، أو الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

27923060- 27942782 - 27942782 - 01006638814- 27923050.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لذوى المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة استمرار جهودها على مدار الساعة لتأمين عودة جميع الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام.