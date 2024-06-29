المفوضية الأوروبية: توقيع مذكرات تفاهم بـ40 مليار يورو بمؤتمر الاستثمار

جدة - نرمين السيد - أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه سيتم توقيع اتفاقية لمشروع بقيمة 25 مليون يورو من أجل توفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين من أجل أن تجد الشركات العمالة المهارة وأن يجد المصريين الوظائف الجيدة.





وأضافت خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الالتزام بدعم مصر في إصلاحاتها حرك القطاع الخاص بالفعل، وردود الفعل التي تم تلقيها منذ مارس الماضي كانت كبيرة ومحفزة. وأوضحت أنه سيتم توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركاء المصريين بقيمة أكثر من 40 مليار يورور.

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