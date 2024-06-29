أسامة الأزهري ينعي وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء للملك محمد السادس ملك المغرب، في وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدة جلالته.

وقال الأزهري في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة الأميرة " للا لطيفة" والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

وكان قد أعلن القصر الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدة العاهل المغربي محمد السادس.