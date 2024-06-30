جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو العديد من الرسائل، مع تأكيده أن ذكرى 30 يونيو تأتي هذا العام لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.





وشدد الرئيس على أنه منذ 11 عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين. وجدد الرئيس العهد مع المصريين في هذه الذكرى الغالية، مؤكدا أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسائل الرئيس السيسي في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.