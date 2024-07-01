نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التحويلات بمدارس القاهرة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة القاهرة، فتح باب التحويلات المدرسية بالقاهرة، اليوم الموافق 1 يوليو ولمدة شهر.

كما أعلنت المديرية، عن مد فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة حتى ١٥يوليو.

ويمكن للراغبين في التحويلات الدخول عبر الرابط التالي:

eduserv.cairo.gov.eg

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط التحويل بين المدارس، كالاتي:

١.يتم التحويل بين المدارس داخل الإدارات وبين الإدارات داخل المديرية بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس 2024.

٢. تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

٣. تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم اليها برقم مسلسل في سجل خاص.

٤.بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر سنا.

٥.يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها ويتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شئون الطلبة بالإدارة لاعتمادها ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

٦.التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط.

٧. ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والام يستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل:

٨. وفاة ولي الأمر.

٩. النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخري.

١٠.حدوث كارثة للأسرة.