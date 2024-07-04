دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق على ضم عطية الله من سوتشي بنظام الإعارة مع أحقية الشراء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الدولي المغربي، يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي اقترب من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع Le360 sport المغربي، فإن الأهلي اقترب من ضم يحيي عطية الله، بداية من الموسم المقبل بعد إصرار مارسيل كولر المدير الفني على ضمه ليكون بديلًا لعلى معلول الظهير الأيسر المصاب في وتر أكيليس، ويرتقب أن يحسم الأهلي صفقة يحيي عطية الله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد زيادة المقابل المالي المعروض على نادي سوتشي الروسي لشراء اللاعب.

وأكد النقرير أن لاعب الوداد الرياضي السابق بات على أبواب الانتقال إلى نادي القرن الإفريقي، بحكم أن هناك اتفاق شبه نهائي بين الطرفين، وسينضم اللاعب على سبيل الاعارة مع وضع بند يتضمن أحقية شراء عقده لمدة خمس سنوات أخرى.

أشار الموقع أن الأهلي اقترب من ضم النجم المغربي على سبيل الإعارة بقيمة 200 ألف دولار وإتمام الشراء نظير 600 ألف دولار، فيما يحصل عطية الله على راتب سنوي بقيمة 500 ألف دولار.