رئيس مجلس الإدارة يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى السكة الحديد بطنطا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 04:28 مساءً - قام السيد المهندس / محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة بتفقد مستشفي العاملين بالهيئة بطنطا

فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بالعنصر البشرى والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم وخاصة الخدمات الصحية قام السيد المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة بزيارة مفاجئة لمستشفى السكة الحديد بطنطا بمنطقة وسط الدلتا و بحضور السيد اللواء / عاطف إمام - رئيس مجلس إدارة شركة المجلس الطبي وعدد من قيادات الهيئة و رئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد .

حيث شدد سيادته علي ازالة جميع المنشآت والمباني الخارجية المجاورة للمستشفي غير ذات الأهمية وضمها للمستشفي للإستفادة من مساحتها وعمل مدخل رئيسي للمستشفي بعيدا عن المحطة وتجديد المستشفي بالكامل لتقديم أفضل خدمة طبية تليق بالعاملين بالهيئة والاهتمام بهم .

كما قام سيادته بالإجتماع بالعاملين بمنطقة وسط الدلتا بنادي السكة الحديد وخلال كلمته قدم الشكر لكافة العاملين لما قدموه خلال عيد الأضحي من جهد وتحقيق إيرادات غير مسبوقة ، وكذلك التأكيد على تنمية روح الولاء والإنتماء للعاملين تجاه هيئتهم مما يؤدى إلى تحسين جودة العمل وتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية .

كما أوضح سيادتة خطة التطوير التى أقرها معالى الفريق وزير النقل والتى تتكون من خمس محاور (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات – تطوير السكة والبنية الاساسية – تطوير نظم الإشارات – تطوير الورش – اعادة تأهيل العنصر البشرى الحالى وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الإختيار).

وأضاف سيادته أن الهيئة قامت بشراكات خارجية مع القطاع الخاص ومن أهم هذه الشراكات مع شركة (فويست ألبين ) النمساوية أكبر شركة سكك حديد في العالم متخصصة في مجال إنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث سيتم إنشاء مصنع للشركة في مصر وبذلك يكون المصنع رقم 55 للشركة علي مستوي العالم ، مؤكداً علي أهمية توطين صناعة السكة الحديد كتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي الفريق / وزير النقل وذلك لتوفير العملة الصعبة والحرص على زيادة إيرادات الهيئة من خلال الاهتمام بخطوط الركاب الأكثر كثافة.

وفى نهاية اللقاء قدم بعض العاملين عدد من الطلبات أبرزها زيادة قيمة البطاقة العلاجية وتقليل أيام الكشف الثلاثى لطوائف التشغيل والذي أكد سيادته بدراسة هذة الطلبات والعمل علي تنفيذها والسعي بكل السبل للإرتقاء بالعاملين وكذلك الخدمات المقدمة لهم .

كما تفقد سيادتة برج إشارات طنطا لمتابعة إنتظام سير العمل بالبرج بإعتباره أحد أهم الأبراج بمنطقة وسط الدلتا، وكذلك قام بزيارة مركز التدريب الفنى والإدارى بطنطا ومقابلة عدد من العاملين والمتدربين بالمركز وأثنى سيادته على منظومة التدريب وأهميتها بالنسبة للأرتقاء مستوى العنصر البشرى بالهيئة.