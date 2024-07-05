دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يكلف معاونيه فى الزمالك بتجهيز تقرير عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة – سامية سيد – كتب حسام الحاج
الجمعة، 05 يوليو 2024 08:00 ص
كلف البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معاونيه بتجهيز ملف شامل عن نقاط قوة وضعف الإسماعيلى، قبل مباراة الفريقين في مسابقة الدوري، خاصة وأن الأخير منافساً ليس سهلاً ويرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض للتقدم فى جدول الترتيت.
حصل نادى الزمالك على رخصة المشاركة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وذلك بعد سداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.
وادرج الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف” نادى الزمالك ضمن الأندية الحاصلة على الرخصة الافريقية بعد إنهاء الأزمة مع اللاعب ورفع الأوراق والمستندات على السيستم.
واكد مصدر مسئول بنادى الزمالك انه تم تحويل مليون يورو الى حساب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق كجزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادى على ان يتم سداد باقى المستحقات على دفعات خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وخاطب الزمالك كاف لرفع ايقاف القيد، والحصول على الرخصة الافريقية ،وبالتالى لم يعد الزمالك مهدد بعدم المشاركة الأفريقية.
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