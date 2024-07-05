إصابة 7 عمال في حادث مروع بالجيزة.. وبيان رسمي يكشف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قالت تقارير إعلامية بان نحو 7 عمال على الأقل قد تعرضوا لإصابات وذك أثناء حادث تصادم سيارتين، قد وقع في الطريق الأبيض شمال الجيزة خلال يوم أمس الخميس، مشيرة إلى كون المصابين قد تم نقلهم لمستشفى قريب من مكان الحادث لتلقي العلاج.

حادث مروع في مصر

قالت التقارير الرسمية، بأن مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمحور شريف إسماعيل في محافظة الجيزة، وعلى الفور قد صدرت التعليمات بانتقال رجال الأمن وكذلك رجال المرور مصحوبين بأوناش المرور، وتحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في دقائق معدودة من وقت وصول البلاغ.

وقد تبين بعد الفحص المبدئي، بأن الحادث كان عبارة عن تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل تقل مجموعة من العمال تحديدًا بمدخل قرية أبو رواش اتجاه الطريق الدائري.

أسفر الحادث عن سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور كما كانت.

وحتى هذه اللحظة لا توجد أي بيانات حول حالة المصابين وحجم الإصابات التي تعرضوا لها جراء هذا الحادث.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية، وبعدها تم إخطار جهات التحقيق من أجل تبدأ النيابة في مباشرة عملها والتحقيق في هذا الحادث وكشف المزيد من تفاصيله وملابساته خلال الساعات المقبلة.