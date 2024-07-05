عاجل.. البنك المركزي: الخميس القادم أجازة رسمية في البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي منذ قليل، بأنه قد ترر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وذلك خلال يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، على أن يتم استنئاف العمل صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

بيان هام من البنك المركزي

أوضح البيان الذي صدر عن البنك المركزي بان إجازة رأس السنة الهجرية ستكون خلال يوم الخميس، كما حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ويومي الجمعة والسبت هما عطلة أسبوعية، وبالتالي، فإن العودة للعمل داخل البنوك ستكون في صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو.

الجدير بالذكر بأن مجلس الوزراء كان قد أصدر بيان رسمي تحدث فيه عن إجازة رأس السنة الهجرية وكشف عن موعدها وهو يوم الخميس المقبل، وذلك بالنسبة لكل الموظفين في القطاع الحكومي، وبعدها اعلنت وزارة العمل بأن الإجازة كذلك ستكون في الموعد نفسه بالنسبة لكل الموظفين بالقطاع الخاص.

وفي سياق منفصل، كان البنك المركزي قد سبق وطرح نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بالعملة المحلية الجنيه المصري، بقيمة 75 مليار جنيه مقسمة على عطاءين آجل 6 أشهر وعام.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فقد تم طرح أذون الخزانة أمس الخميس، بقيمة 30 مليار جنيه آجل 6 أشهر، يتم إصداره في 9 يوليو 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 7 يناير 2025.