- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - محافظ بني سويف
وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين نظرا لظروفه المعيشية، وإصابة زوجته بمرض السرطان، موجها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في شراء البضاعة اللازمة لتشغيل كشك تم تخصيصه له من الوحدة المحلية.
ووجه محافظ بنى سويف مسؤولي المنطقة الصناعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والأملاك بدراسة طلب إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، تلتمس تخصيص قطعة أرض لاستغلالها في إقامة منطقة سكنية لخدمة العاملين وإنشاء مستشفى خيري ومدرسة صناعية لتدريب الراغبين في العمل، ومكلفا بالدراسة الميدانية للأماكن المتاحة وآليات وإمكانية تنفيذ هذا المطلب الذي سيخدم أهالي الواسطى ويدعم جهود الدولة في مجال التأهيل المهني.
وكلف محافظ بنى سويف رئيس الوحدة المحلية وشركة المياه والشؤون القانونية والإدارات المختصة بإعداد بيان دقيق ببعض المنازل " خارج الحيز العمراني " والتي تمثل كتلة سكنية في دائرة قرية أطواب بمركز الواسطى، حيث يلتمسون توصيل المياه لتلك المنازل، على أن يحتوي التقرير على تفصيل دقيق عن موقف هذه المنازل من التقديم على التصالح وسير الإجراءات في هذا الشأن، للتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل وحل المشكلة.
كما وجه المحافظ رئيس مدينة بني سويف ومدير الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بعدد من الإجراءات فيما يتعلق بمطلب مواطنة تمتلك عقار وتلتمس صدور "قرار إخلاء" لإزالة العقار الذي أقرت لجنة المنشآت بذلك طبقا لتقرير هندسي، وكان من أهم الإجراءات مراجعة عقود المستأجرين "إيجار قديم" لحفظ حقوقهم ومراعاة البعد الاجتماعي لهم "بحسب القانون" وذلك قبل تنفيذ أي إجراء آخر بشأن الإزالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بني سويف يصرف مساعدة مالية لمواطن يعاني من ظروف معيشية صعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.