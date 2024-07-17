محافظ بني سويف يصرف مساعدة مالية لمواطن يعاني من ظروف معيشية صعبة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين لمناقشة مطالبهم وشكواهم عن قرب، بحضور المختصين من التنفيذيين لسرعة ابداء الحلول والتوجيه بسرعة تنفيذها في إطار القانون والمتاح من إمكانات، حيث تمت مناقشة عدد من الطلبات المتنوعة في موضوعات مختلفة في العديد من القطاعات الخدمية وبعض المشكلات الشخصية التي تتماس مع حياة المواطن اليومية.





وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين نظرا لظروفه المعيشية، وإصابة زوجته بمرض السرطان، موجها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في شراء البضاعة اللازمة لتشغيل كشك تم تخصيصه له من الوحدة المحلية.

ووجه محافظ بنى سويف مسؤولي المنطقة الصناعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والأملاك بدراسة طلب إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، تلتمس تخصيص قطعة أرض لاستغلالها في إقامة منطقة سكنية لخدمة العاملين وإنشاء مستشفى خيري ومدرسة صناعية لتدريب الراغبين في العمل، ومكلفا بالدراسة الميدانية للأماكن المتاحة وآليات وإمكانية تنفيذ هذا المطلب الذي سيخدم أهالي الواسطى ويدعم جهود الدولة في مجال التأهيل المهني.

وكلف محافظ بنى سويف رئيس الوحدة المحلية وشركة المياه والشؤون القانونية والإدارات المختصة بإعداد بيان دقيق ببعض المنازل " خارج الحيز العمراني " والتي تمثل كتلة سكنية في دائرة قرية أطواب بمركز الواسطى، حيث يلتمسون توصيل المياه لتلك المنازل، على أن يحتوي التقرير على تفصيل دقيق عن موقف هذه المنازل من التقديم على التصالح وسير الإجراءات في هذا الشأن، للتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل وحل المشكلة.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة بني سويف ومدير الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بعدد من الإجراءات فيما يتعلق بمطلب مواطنة تمتلك عقار وتلتمس صدور "قرار إخلاء" لإزالة العقار الذي أقرت لجنة المنشآت بذلك طبقا لتقرير هندسي، وكان من أهم الإجراءات مراجعة عقود المستأجرين "إيجار قديم" لحفظ حقوقهم ومراعاة البعد الاجتماعي لهم "بحسب القانون" وذلك قبل تنفيذ أي إجراء آخر بشأن الإزالة.