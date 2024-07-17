مدبولي يوجه بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية وأوجه بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة التي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تمس مصالح المواطنين.

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