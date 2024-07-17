مدبولي: معدل التضخم واصل انخفاضه للشهر الرابع على التوالي

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ معدل التضخم واصل انخفاضه للشهر الرابع على التوالي.





وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ 2025 ستكون سنة التعافي الاقتصادي للدولة المصري.

وأوضح أنه من المبادرات المضيئة تسليم عقود المشروعات مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووجهت وزير الإسكان بالاستمرار والتوسع في مشروعات الإسكان.

وذكر أنه تم وضع خطة للصيف المقبل 2025 نستهدف فيها من 3 لـ4 جيجا، وإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة.