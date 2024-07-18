نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من التعليم بشأن صعوبة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال شادى زلطة المتحدث الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تلقت شكاوى طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، من صعوبة امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2024، والذي أداها الطلاب أمس الأربعاء.

وشدد زلطة، أن هناك لجنة فنية مسئولة عن مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة الخاص بامتحان الاستاتيكا قبل بدء التصحيح، وذلك للتأكد من أن الأسئلة وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية وعدم وجود أي أسئلة غير مطابقة للمواصفات أو أسئلة بها أي أخطاء.

واضاف المتحدث الرسمي، على أنه لن يتم تصحيح أي امتحانات الثانوية العامة قبل مراجعة الأسئلة ونماذج الإجابة من قبل اللجنة الفنية، وكل طالب سيحصل علي حقه كاملا في الامتحانات.

وكان قدأدى أمس طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء، بإجمالي عدد (414085) طالب وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (99905) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد (192789) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.