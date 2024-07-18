نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في مصر: كل ما تحتاج معرفته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بزيادة جديدة وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من البنوك الحكومية والخاصة وفروع البريد المصري المؤهلة.

تأتي هذه الخطوة لتلبية حقوق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يمكن للموظفين الاطلاع على الموعد الرسمي لصرف مرتباتهم.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024



وأوضحت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات شهر يوليو انطلقت يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، وهو اليوم الخامس لعملية الصرف.

يتم صرف الرواتب بما يشمل جميع المستحقات المالية والزيادات التي تم تطبيقها مؤخرًا، وذلك استنادًا إلى القرارات التي صدرت في شهر مارس الماضي.

جدول مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024



وفقًا للتفاصيل التي أعلنتها وزارة المالية، تم تحديد سلم مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024 على النحو التالي:

- الدرجة الممتازة: يصل راتبها إلى 12200 جنيه.

- الدرجة العالية: يصل راتبها إلى 10200 جنيه.

- الدرجة الثانية: يحصلون على مرتب قدره 8000 جنيه.

- درجة المدير العام: يصل راتبها إلى 9200 جنيه.

- الدرجة السادسة: يحصلون على مرتب يبلغ 6000 جنيه.

مكان صرف المرتبات

يتوفر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في:

- ماكينات الصراف الآلي.

- البنوك الحكومية والخاصة.

- فروع البريد المصري المؤهلة للصرف.