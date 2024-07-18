نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تواصل دعمها للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب قصر العيني، وكلية الطب بجامعة باديا بمدينة السادس من أكتوبر، في مجال تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بجامعة باديا بالأقسام الإكلينيكية بمستشفيات جامعة القاهرة.

بحضور أ. محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة باديا، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة باديا، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب،،، ووكيل كلية طب قصر العيني، ونواب مدير المستشفيات والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

وقع البروتوكول الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور عصام الطوخي عميد كلية الطب بجامعة باديا.

ويستهدف بروتوكول التعاون، توفير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كلية طب قصر العيني للإشراف على تدريب الطلاب وأطباء الامتياز وفق الدورات التدريبية والتأهيلية المقررة لأطباء الامتياز من خريجي كلية طب قصر العيني.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، مواصلة جامعة القاهرة دعمها للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المرموقة، وفتح آفاق التعاون معها، مشيرًا إلى أن جامعة باديا تم تأسيسها منذ البداية وفق نمط عالمي ومقاييس دولية، ولها تاريخ من خلال جامعة النهضة التي حققت مكانة مرموقة.

وأشار السيد محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة باديا، إلى أهمية التعاون مع جامعة القاهرة التي تُعد صرحًا علميًا كبيرًا، وان هذا التعاون يأتي بعد بروتوكول التعاون مع جامعة تكساس الامريكية وأن التعاون سوف يثمر عنه تحقيق نجاحات كُبرى من أهمها أن تصبح كلية الطب بجامعة باديا إضافة للعلوم الطبية في مصر وستصبح امتدادًا للنجاحات والطاقات المتوافرة بكلية طب قصر العيني، لافتًا إلى رغبته في توسيع نطاق التعاون بين الجامعتين لتشمل مجالات الهندسة وغيرها.

ومن جانبه قال الدكتور حسام الملاح رئيس جامعة باديا، إن جامعة القاهرة هي الحاضنة الرئيسية والقوية لكافة مجالات العلوم، مؤكدًا أن كلية طب قصر العيني تضم نخبة من الأطباء يمثلون ظهيرًا قويًا لكافة كليات الطب في مصر ويعتمدون عليهم بشكل كلي وجزئي، مشيدًا بجهود الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة في تطوير الجامعة ومنشآتها المختلفة.