نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غضب أولياء الأمور.. «التعليم» تتراجع عن رفع رسوم التظلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خفض رسوم تظلمات الثانوية العامة بعد اعتراضات واسعة من أولياء الأمور.

بدلًا من رفع الرسوم إلى 500 جنيه للمادة، ستظل الرسوم عند 300 جنيه للمادة الواحدة.

فترة التظلمات

بداية فترة التظلمات : اليوم، 8 أغسطس 2024.

: اليوم، 8 أغسطس 2024. نهاية فترة التظلمات : الخميس 22 أغسطس 2024.

: الخميس 22 أغسطس 2024. بدء إجراءات الاطلاع: الأحد 11 أغسطس 2024.

كيفية التقديم للتظلمات

رسوم التظلمات: يتم سداد 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها. الدفع يتم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة (البريد المصري، فوري، أو «آي فينانس») لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تقديم الطلبات: يتم تقديم طلبات التظلم وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا عبر الرابط التالي، الذي سيبدأ العمل من الغد: رابط التظلمات

إجراءات التظلم:

حضور الطالب : يجب أن يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي أمره فقط، وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

: يجب أن يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي أمره فقط، وممنوع اصطحاب مدرس المادة. تقديم الوثائق : تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر.

: تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر. الاطلاع: يتم الاطلاع على ورقة الإجابة ونموذج الإجابة. يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات حسب توزيع الدرجات، ويدون ملاحظاته في المكان المخصص.

مراجعة التظلمات: